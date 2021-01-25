РИАМО - 25 янв. Количество отправителей электронных заказных писем среди предприятий Москвы и Подмосковья выросло в 2020 году в 17 раз, услуга актуальна для судов, органов государственной власти, банков и страховых организаций, говорится в сообщении пресс-службы «Почты России» московского макрорегиона.

«Теперь клиенты «Почты России» из Москвы и Подмосковья могут отказаться от получения и отправки бумажной корреспонденции. Так документальное общение между гражданами и государственными органами, а также частными лицами, становится проще и быстрее. Подключиться к онлайн-услуге можно из личного кабинета и через мобильное приложение Почты России», - говорится в сообщении.

Извещение о поступлении будет приходить по СМС или электронной почте. Прочесть письмо можно на любом устройстве в формате PDF.

В 2020 году в Москве и Московской области в общей сложности было доставлено 6 миллионов электронных заказных писем. Это в два раза больше, чем в 2019 году.

Чаще всего услугой пользуются предприниматели. Чтобы письменно связаться с одной из государственных служб или любыми специалистами из самых разных сфер от медицины до нотариальных контор, можно просто воспользоваться компьютером или персональным гаджетом без посещения отделения «Почты России».

Отправить электронное письмо можно на сайте «Почты России» для заказных писем. Оно хранится в личном кабинете, его текущий статус можно проследить в режиме реального времени. Стоимость отправки одного письма - 60 рублей. Отправленное в электронном виде письмо будет иметь такую же юридическую силу, как и письмо, отправленное на бумажном носителе.