РИАМО - 25 янв. Спасители продолжают измерять толщину льда на водных объектах Подмосковья, это позволяет им следить за безопасностью на акваториях региона, говорится в сообщении пресс-службы «Мособлжилспас».

«Ежедневная профилактическая работа проводится на 62 водоемах Московской области. Кроме бесед с рыбаками и отдыхающими на водоемах, спасатели измеряют толщину льда, которая варьируется от 0 до 50 см. В 14 городских округах опасность вызывают 16 водоемов, где толщина льда находится в пределах менее 7 сантиметров», – отметил начальник ГКУ МО «Мособлпожспас» Геннадий Пестов.

Он добавил, что в связи с оттепелью изменяется структура льда. Он становится непрочным и рыхлым, что увеличивает опасность провалиться. Таким образом, выход на поверхность льда в данное время становится крайне опасным.

На текущий момент спасатели предостерегают жителей от посещения реки Ока в Серпухове, Ступине, Кашире, Озерах, Луховицах, Москвы-реки в Коломне, Бронницах и Жуковском, реки Яуза в Мытищах, реки Вохонка в Павловском Посаде, реки Пахра в Подольске, реки Волга в Дубне, река Нерская, озер Островное и Светлое в Воскресенске, а также Шатурской группы озер в Рошале.