РИАМО - 25 янв. На станции «Мамыри» Троицкой линии Московского метрополитена завершается разработка грунта котлована, работы выполнены на 95%, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«В настоящий момент на станционном комплексе ведутся монолитные работы и монтаж основных конструкций станции», - сказал заместитель мэра Москвы вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Строители приступили к демонтажу временной стартовой плиты вестибюля и монтажу тоннелепроходческого комплекса, который проложит левый тоннель на участке между станциями «Мамыри» и «Бачуринская».

Перегонные тоннели от станции «Мамыри» до «Славянского мира» пройдены. Также там начали строить правый тоннель в сторону «Бачуринской».

Троицкая линия метро пройдет от МЦК до городского округа Троицк. Ожидается, что веткой будут пользоваться около 100 тысяч человек ежедневно.

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