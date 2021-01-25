РИАМО - 25 янв. На станции «Мамыри» Троицкой линии Московского метрополитена завершается разработка грунта котлована, работы выполнены на 95%, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.
Строители приступили к демонтажу временной стартовой плиты вестибюля и монтажу тоннелепроходческого комплекса, который проложит левый тоннель на участке между станциями «Мамыри» и «Бачуринская».
Перегонные тоннели от станции «Мамыри» до «Славянского мира» пройдены. Также там начали строить правый тоннель в сторону «Бачуринской».
Троицкая линия метро пройдет от МЦК до городского округа Троицк. Ожидается, что веткой будут пользоваться около 100 тысяч человек ежедневно.
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