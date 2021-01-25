РИАМО – 25 янв. Сейчас среди студентов наиболее востребованы инженерные специальности, специальности в сфере технологий, технических наук, экономики и управления, юриспруденции, говорится в сообщении пресс-службы Всероссийской переписи населения.

В России продолжает расти уровень образования. Об этом свидетельствуют данные переписи населения: в 1959 году на тысячу человек старше 15 лет приходилось около 40 обладателей дипломов вуза, в 1979-м — около 80, по переписи 2010 года — 221 человек и по микропереписи 2015 года — 227. За полвека доля населения с высшим образованием увеличилась в 5,5 раз.

«В последние 2-3 года число поступающих начало расти, что и продолжится некоторое время. Надо понимать: на показателях отразилась и наша история с демографическими ямами — последствиями Великой Отечественной войны. Поэтому, говоря о росте или падении численности студентов, это всегда стоит учитывать», — сказала заведующая научной лабораторией «Количественные методы исследования регионального развития» РЭУ имени Г.В. Плеханова Елена Егорова.

В 2019 - 2020 учебном году на очной и очно-заочной формах в России обучалось 2,568 миллиона студентов, в 2017 – 2018 учебном году – 2,515 миллиона студентов.

Из числа всех студентов 27,6% обучаются по группе специальностей «Инженерное дело, технологии и технические науки», 24,5% — «Экономика и управление», 12,9% — «Юриспруденция», 10,1% — «Образование» и 4,7% — «Здравоохранение и медицинские науки».

«По данным последних лет уже заметно хоть и небольшое, но перераспределение в сторону технических и медицинских специальностей», — подчеркнула Егорова.

Новые выводы о целях и возможностях россиян получать определенное образование позволят сделать экспертам данные ближайшей Всероссийской переписи населения, которая пройдет в 2021 году. Каждый житель России сможет сообщить, какое у него образование: дошкольное, среднее общее, среднее профессиональное или высшее (бакалавриат, специалитет, магистратура), имеет ли он ученую степень кандидата или доктора наук.