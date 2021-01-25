РИАМО - 25 янв. В Подмосковье начали формировать список субъектов малого и среднего бизнеса (МСП) со статусом социального предприятия на текущий год, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

К социальному предпринимательству относят деятельность субъектов МСП, которые занимаются обеспечением занятости работников из социально незащищенных категорий, реализацией продукции и услуг, произведенных ими, производством товаров или оказанием услуг, осуществлением общественно-полезной деятельности и помощью в решении социальных проблем.

«Компании, получившие статус социального предприятия, могут воспользоваться специальными мерами поддержки: они могут претендовать на федеральные гранты в размере до полмиллиона рублей. Также в регионе действуют субсидии от Мининвеста Подмосковья. Мы предоставляем компенсацию затрат до 2 млн руб. социально-ориентированным предприятиям, а частным детским садам с ясельными группами субсидируем затраты в размере до 3 миллионов рублей», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Социальным предпринимателям компенсируют до 85% затрат на бизнес. Среди них: аренда и ремонт помещения, коммунальные услуги, приобретение необходимого для деятельности инвентаря, а также обучение и повышение квалификации работников, медицинское обслуживание и специальное питание детей в яслях. Компенсируются затраты для года объявления конкурсного отбора.

В 2020 году в реестр вошло 296 организаций Московской области. Субсидии из регионального бюджета получили 90 предприятий и ИП в социальной сфере. В 2021 году на эти цели в бюджете Подмосковья выделено 100 миллионов рублей.

Данные в реестре ежегодно актуализируются и для сохранения статуса социального предприятия предпринимателям необходимо своевременно подавать заявку для включения в реестр каждый год. Реестр социальных предприятий, утвержденный в 2020 году, будет актуален до 1 июля 2021 года. Информацию об отнесении компании к социальным предприятиям включают в единый реестр субъектов МСП.​