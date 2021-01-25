РИАМО - 25 янв. На юго-востоке Москвы в районе Текстильщики разрешили открыть продажи в двух корпусах ЖК «Волжский парк», которые рассчитаны на 452 квартиры, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Москомстройинвест выдал АО «СЗ «Волжский парк»» (Группа компаний ПИК) заключение о соответствии застройщика и проектной декларации нормам 214-ФЗ (Заключение о соответствии) на корпуса 2.1 и 2.2, строящегося жилого комплекса в 1-м Грайвороновском проезде, владеление 3 (район Текстильщики, Юго-Восточный административный округ)», – говорится в сообщении.

В декабре прошлого года девелоперу ПИК выдали разрешение на возведение двух корпусов, общая площадь квартир которых составит 19 тысяч квадратных метров. В рамках строительства жилых корпусов предусмотрено возведение детского сада, школы, а также надземного и подземного паркингов.

Согласно 214-ФЗ, с 1 января 2017 года застройщик обязан получить ЗОС, а после открывать продажи. В противном случае, без предоставления названного документа, Росреестр не может регистрировать первый договор долевого участия. В столице ЗОС выдает Москомстройинвест.