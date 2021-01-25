РИАМО - 25 янв. За прошлый год с Ярославского вокзала отправились более 21 миллиона пассажиров, он признан самой популярной станцией у пассажиров Центральной пригородной пассажирской компании, говорится в сообщении пресс-службы АО «Центральная ППК».

«На втором месте по популярности - Курский вокзал, им воспользовались почти 20 миллионов пассажиров. На третьем месте – Казанский вокзал, с него начали свой путь более 10,6 миллиона человек», - говорится в сообщении.

Станция Железнодорожная занимает четвертое место с 10,3 миллиона пассажиров. На пятом месте среди станций ЦППК остановочный пункт Мытищи, с него отправились более 9 миллионов человек за год. Также популярными признаны станции Одинцово, Выхино, Царицыно и Москва-Киевская – каждая из них показала результат более 7 миллионов пассажиров.

Общий пассажиропоток ЦППК за 2020 год составил 448 миллионов человек. Точность исполнения графика составила 98%.

В период пандемии в поездах обязательно нужно носить маски и перчатки. Их можно приобрести в билетных кассах и даже у контролеров во время поездки.

АО «Центральная ППК» осуществляет 91,4% всех перевозок на Московском железнодорожном узле, и 63,7% — в России.

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