РИАМО - 25 янв. Администрация города Ступино подала в подмосковный парламент ходатайство о присвоении городу звания «Город трудовой доблести», вопрос находится на рассмотрении комитета Мособлдумы, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.
Документ был подготовлен администрацией города на основании инициатив Совета ветеранов округа, коллектива предприятия «Ступинская металлургическая компания», Общественной палаты.
Сразу после войны коллектив завода наградили орденом Ленина. Помимо этого, медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» наградили 1 430 работников.
Историки Российской академии наук доказали, что промышленные предприятия и жители Ступина внесли значительный вклад в достижение Победы в войне, и город заслуживает присвоения почетного статуса.
Брынцалов добавил, что сейчас ходатайство рассматривается в профильном комитете Мособлдумы, затем будет обсуждаться на заседании парламента. Он выразил свою уверенность в принятии положительного решения.
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