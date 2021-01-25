«Жители Московской области были активно включены в защиту Отечества, многие принимали участие в битве за Москву. Но Победа ковалась и на подмосковных заводах и фабриках, один из них – в Ступине. Уже в конце июня 1941 года заводу поступил срочный заказ на изготовление запчастей для пулеметов. На протяжении войны мощности усиливались и уже почти вся советская авиация оснащалась винтами, выпускаемыми на Ступинском авиакомбинате №150», - сказал председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.