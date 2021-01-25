РИАМО - 25 янв. Сотрудники департамента городского имущества Москвы провели почти 1,8 тысячи видеоконсультаций для граждан по имущественно-земельным и жилищным вопросам с момента создания онлайн-сервиса в октябре 2020 года, 65% обращений связаны с жилищными вопросами, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества города Москвы.

«За время работы виртуальной приемной специалисты департамента провели более 1,1 тысячи таких консультаций. А по вопросам земельно-имущественных отношений эту услугу оказали свыше 600 раз. Онлайн-сервис существенно экономит время горожан. Ведь для того, чтобы обратиться к профильному специалисту, больше не нужно посещать ведомство. Подключиться к видеоконференции предприниматели и частные лица могут из дома или офиса», - сказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Консультации проходят онлайн по востребованным направлениям в сфере имущественно-земельных и жилищных отношений. Кроме того, профильные специалисты работают и со сложными, нетипичные ситуациями.

Виртуальные консультации на портале mos.ru можно получить по 28 темам, из них 12 связаны с земельно-имущественным законодательством, а 16 — с жилищным. Среди них: аренда, перепланировка, перераспределение земельных участков, кадастровый учет и регистрация прав. Можно узнать, как внести изменения в договор аренды или расторгнуть его. Существует консультация насчет заключения договора социального найма, постановки на жилищный учет и по многим другим вопросам.

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман подтвердил, что больше всего пользователей хотели улучшить свои жилищные условия. Специалисты получали по 150 таких запросов каждый месяц. На втором месте он отметил популярность вопросов приватизации, деприватизации и выкупа свободных комнат – 130 запросов ежемесячно.

«Третьими по популярности стали темы, относящиеся к оформлению вторичных земельно-имущественных отношений. Речь идет, например, о внесении изменений в договор аренды на нежилое помещение и земельного участка или расторжении договора аренды. За этими консультациями жители города и представители бизнеса обращались в среднем 75 раз в месяц», – сказал Максим Гаман.

Сервис доступен для всех москвичей, зарегистрированных на портале mos.ru. Чтобы записаться на консультацию нужно открыть каталог услуг на портале, затем сервис «Запись на прием в центр госуслуг и ОИВ». Из появившегося списка ведомств нужно выбрать департамент городского имущества. Нужно выбрать тему из перечня и указать удобное дату и время для проведения виртуальной встречи. После этого ему в личный кабинет придет подтверждение записи.

В день проведения видеоконсультации на электронную почту пользователя придет уведомление. Максимальная продолжительность встречи - 30 минут. Функционал позволяет во время беседы показывать специалисту документы. Для этого нужно заранее отсканировать или сфотографировать бумаги и загрузить их в меню видеосервиса.