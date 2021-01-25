РИАМО – 25 янв. Статистика позволяет находить важные детали в разные периоды времени, благодаря ей можно посмотреть, как меняется население, его предпочтения и возможности, экономика, благодаря этим сведениям можно планировать будущее, говорится в сообщении пресс-службы Всероссийской переписи населения.

«Так, по данным переписи 1989 года, в РСФСР было 12,7 миллиона жителей с высшим образованием и 21,7 миллиона — со средним специальным, что составляло 10 и 18% населения республики старше 15 лет. В 2002 году уже 15% (19 миллионов) жителей России в этой возрастной категории имели высшее образование и 27% (32,9 миллиона) — среднее профессиональное», — говорится в сообщении.

По данным переписи-2010, высшее образование имели уже 22% (26,8 миллиона), а среднее профессиональное — 30% (36,7 миллиона). Таким образом, вырос спрос на высшее образование.

В 80-е годы популярностью пользовались профессии работников нефтегазовой промышленности, товароведов, продавцов, сотрудников гостиниц, мастеров телеателье, наладчиков оборудования.

Кроме того, 80-е стали переломным моментом в развитии профессионального образования. Тогда на рынке труда появилась необходимость в дополнительных квалифицированных знаниях. Динамика данных переписей (по образованию, росту числа городских жителей) показывала работодателям, что будет спрос на новые специальности и вакансии.

«Сейчас в разряд популярных часто попадают высокооплачиваемые профессии и те, спрос на которые стабильно растет: сфера IT, биотехнологии, маркетинга, сетевых коммуникаций. Традиционно замечен спрос на профессии в области продаж и сферы услуг (водители и так далее). По всем этим профессиям публикуется больше всего вакансий», — отметила доцент базовой кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Рынок труда становится более контрастным. Но, судя по данным переписи 2010 года, в дальнейшем будет рост процентной доли россиян с высшим образованием. Точную картину покажет предстоящая перепись населения 2021 года. Новые данные, в том числе и об изменениях в составе разных поколений, позволят экспертам сделать некоторые прогнозы и на 30 лет вперед.

«К 2045 году, судя по ценностям, характерным для очередного поколения, которое должно походить на послевоенное поколение бэби-бумеров (родившихся в 1944-1963 годах), вновь будет высокий спрос на инженеров и специалистов с математическим и техническим образованием, ответственных за внедрение больших систем», — отметила основатель и координатор российской школы теории поколений RuGenerations Евгения Шамис.

Заместитель руководителя Росстата Павел Смелов подчеркнул, что предстоящая первая цифровая перепись с сопоставлением разных методов сбора данных, в том числе Big Data, – это значительный апдейт калибровки решений для будущего.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года с применением цифровых технологий.​