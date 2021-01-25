РИАМО - 25 янв. В инструкции по применению вакцины Спутник V нет запрета вакцинировать онкобольных, документ содержит указание о применении вакцины с осторожностью для таких пациентов, лучше предварительно проконсультироваться с лечащим врачом, говорится в сообщении пресс-службы Российского фонда прямых инвестиций.

Ранее в инструкции к вакцине от коронавируса «Спутник V» посоветовали с осторожностью применять препарат при раке. Это связано с недостатком данных о влиянии вакцины на злокачественные опухоли и аутоимунных заболеваниях.

«Онкопациенты могут проходить различные курсы химиотерапии (включая мощные цитостатики), которые могут снижать иммунную функцию», - сказал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Он добавил, что вакцина для таких пациентов может оказаться менее эффективной. Поэтому решение о вакцинации должно приниматься лечащим врачом для каждого конкретного онкологического пациента. Это не связано с безопасностью вакцины Спутник V и не говорит о запрете иммунизации этой группы пациентов.

«Применение вакцины Спутник V не может вызвать онкологические заболевания, так как вакцина Спутник V основана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовируса человека (вируса обычной простуды), в отличие от ряда других вакцин, основанных на аденовирусе шимпанзе и платформе мРНК, исследование долгосрочных эффектов которых не проводились», - добавил Гинцбург.​​

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Текстовая трансляция

25 ЯНВАРЯ

- Директор центра Гамалеи пояснил предупреждение в инструкции к Спутнику V. Так, применение вакцины не может вызвать онкологические заболевания.

- В Москве свободна половина коечного фонда для лечения больных коронавирусом. Три обсерватора, задействованных для лечения болезни, возвращаются к обычной работе.

- Пять мобильных пунктов вакцинации от коронавируса открылись в торговых центрах Подмосковья. Там ставят прививки от инфекции в порядке живой очереди.

- Путин о рассказал о спаде числа новых выявленных случаев коронавируса в стране:

В целом эпидемиологическая ситуация в стране постепенно стабилизируется. Вот сегодня с утра только слушал доклады соответствующие, у нас уже количество тех, кто выздоровел, больше, превышает количество тех, кто заболел. Количество инфицированных снижается. Вот уже стало меньше 20 тысяч

- Более 52 тыс человек записались на вакцинацию от Covid‑19 в Подмосковье. Люди стали активнее записываться на вакцинацию онлайн.

- 37 пунктов вакцинации от Covid открыли в подмосковных стационарах за неделю. Всего в регионе работают 130 точек вакцинации от коронавируса в стационарах.

- Количество госпитализаций Covid‑пациентов в Подмосковье за неделю сократилось на 26%. Выявление новых случаев в сутки снизилось на 15%.

- Более 1,2 тыс человек поставили привику от Covid‑19 в подмосковных ТЦ. Наибольшее количество вакцинаций в торговых центрах отметили в Химках, Сергиевом-Посаде и Балашихе.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 19 290 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 163 больных. В Москве - 2 382.

- Российские ученые впервые в мире сфотографировали «британский» штамм коронавируса.

- Онкобольных призвали к осторожности при вакцинации «Спутником V». Врачи не владеют полной информации о влиянии вакцины «Спутник V» на состояние пациентов.