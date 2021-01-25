РИАМО - 25 янв. В инструкции по применению вакцины Спутник V нет запрета вакцинировать онкобольных, документ содержит указание о применении вакцины с осторожностью для таких пациентов, лучше предварительно проконсультироваться с лечащим врачом, говорится в сообщении пресс-службы Российского фонда прямых инвестиций.
Ранее в инструкции к вакцине от коронавируса «Спутник V» посоветовали с осторожностью применять препарат при раке. Это связано с недостатком данных о влиянии вакцины на злокачественные опухоли и аутоимунных заболеваниях.
Он добавил, что вакцина для таких пациентов может оказаться менее эффективной. Поэтому решение о вакцинации должно приниматься лечащим врачом для каждого конкретного онкологического пациента. Это не связано с безопасностью вакцины Спутник V и не говорит о запрете иммунизации этой группы пациентов.
«Применение вакцины Спутник V не может вызвать онкологические заболевания, так как вакцина Спутник V основана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовируса человека (вируса обычной простуды), в отличие от ряда других вакцин, основанных на аденовирусе шимпанзе и платформе мРНК, исследование долгосрочных эффектов которых не проводились», - добавил Гинцбург.
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Текстовая трансляция
25 ЯНВАРЯ
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- 37 пунктов вакцинации от Covid открыли в подмосковных стационарах за неделю. Всего в регионе работают 130 точек вакцинации от коронавируса в стационарах.
- Количество госпитализаций Covid‑пациентов в Подмосковье за неделю сократилось на 26%. Выявление новых случаев в сутки снизилось на 15%.
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