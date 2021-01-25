РИАМО - 25 янв. Проект «Вторая жизнь Кремлевской новогодней елки» в 2021 году будет посвящен подвигу российских медиков, которые на протяжении года ведут борьбу с пандемией коронавируса, из ее переработанной древесины сделают эксклюзивные часы со словами благодарности, говорится в сообщении пресс-службы Центрального совета Всероссийского общества охраны природы (ВООП).

«Уже год медики и ученые тратят все силы на борьбу с COVID-19 и разработку вакцин. Мы хотим выразить благодарность за нелегкий труд и отметить их вклад в спасение жизни людей. Мы рассчитываем, что подарочные часы займут почетное место над входом в больницу и станут для посетителей символом профессионализма и доверия к работникам медучреждения», - сказал член Центрального совета Всероссийского общества охраны природы Тимур Усманов.

ВООП отправит также подарочные часы в переоборудованные военные госпитали, чьи сотрудники сражались на передовой борьбы с новой коронавирусной инфекцией.

Помимо этого, из Кремлевской ели в этом году сделают значки для самых активных участников просветительского проекта «Разделяй и умножай», а остатки древесины отправят в Московский зоопарк. Там ее используют в оформлении вольеров, а азиатские слоны, полярные медведи и винторогие козлы с удовольствием съедят кору, ветки и хвою.

С 1996 года на Соборной площади Кремля устанавливают живые новогодние ели. Их выбирают в лесах Подмосковья. В этом году победила ель из Наро-Фоминска. Ее возраст – 96 лет, а высота достигает 25 метров. Аккуратно подвешенную в горизонтальном положении ее доставили в столицу на 40-метровом автопоезде.