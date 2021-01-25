РИАМО - 25 янв. Операции новорожденным и детям до года начали проводить в Наро-Фоминском перинатальном центре, первая операция прошла успешно, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

«Шестимесячный малыш стал первым пациентом хирургов перинатального центра. Операция прошла успешно, ребенок и мама уже выписаны домой», - говорится в сообщении.

Всего хирурги выполняют 20 видов операций. В их числе — операции на некоторые врожденные патологии, пластика паховых и пупочных грыж, фимоз, короткая уздечка языка и так далее.

Ранее врачи горбольнцы №1 подмосковного Красногорска провели восьмичасовую операцию по восстановлению практически отрезанной циркулярной пилой кисти руки.