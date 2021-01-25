РИАМО - 25 янв. Студенты и школьники Московской области воспользовались автобусами «Мострансавто» свыше 14,3 миллиона раз за минувший год, это около 4% от общего числа транзакций за этот период, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«В допандемийном январе 2020 года это значение находилось на уровне 95,3 тысячи в день», - говорится в сообщении.

Сейчас в среднем совершается свыше 59 тысяч поездок по картам «Стрелка» учащегося и учащегося сельской местности.

Из-за пандемии пассажиры должны пользоваться защитными масками или респираторами. При необходимости средство индивидуальной защиты можно приобрести у водителя автобуса за пять рублей.

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