РИАМО - 25 янв. Уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство» возбудили в отношении водителя, который, находясь за рулем, начал стрелять в движущуюся «Газель» в Серпухове, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области.

«Сотрудниками полиции правонарушитель был задержан, им оказался 46-летний житель города Москвы. Под водительским сидением его автомобиля полицейские обнаружили и изъяли 8 металлических сфер, а также предположительно пневматический пистолет, который направлен на экспертизу», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что сообщение о происшествии поступило от 32-летнего жителя Курска в дежурную часть МУ МВД России «Серпуховское». Потерпевший рассказал о том, что во время передвижения на автомобиле «Газель» в районе 108-109 километра автомобильной дороги М2 «Тула – Москва» водитель, управляя иномаркой, произвел выстрелы в сторону его автомашины.

Злоумышленник разбил потерпевшему водителю стекло автомобиля и затем скрылся с места преступления.

Санкция статьи, которую возбудили в отношении стрелка, предусматривает максимальное наказание в виде восьми лет лишения свободы. На текущий момент ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.