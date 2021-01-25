РИАМО - 25 янв. Бизнесмены Москвы могут покрыть расходы на покупку нового оборудования или оплату коммунальных платежей, получить льготный кредит или заем на развитие компании, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Сейчас в городе работает порядка 728 тысяч малых и средних предприятий. Все они могут получить поддержку. Предпринимателей стали поддерживать еще сильнее во время пандемии Covid-19.

«В 2020 году было одобрено более 3 тысяч заявок на общую сумму почти 3 миллиарда рублей», — сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

В частности, стало больше видов возмещаемых расходов, субсидируемых сфер деятельности, упростились требования к получателям. Бизнесменов также приглашают на образовательные семинары, консультации.