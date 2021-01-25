РИАМО - 25 янв. В 2020 году в российские вузы приняли на обучение более 1 миллиона человек, при этом выпустились 849,4 тысячи человек, в Подмосковье в вузы поступили 19,9 тысячи человек, а выпустились 15,5 тысячи человек, говорится в сообщении пресс-службы Всероссийской переписи населения.

В понедельник в России отмечают День студенчества.

«В 2020 учебном году в России действовали 710 самостоятельных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура), и 549 филиалов. Государственных организаций при этом насчитывалось 497 (70%), частных – 213 (30%)», — говорится в сообщении.

Больше всего вузов в России - в Центральном федеральном округе, там находится 258 вузов. Из них 24 – в Подмосковье.

Всего в России в 2020 году насчитывалось более 4 миллионов студентов вузов. Из них на очной форме учились 2,4 миллиона человек (60%), на вечерней – свыше 206 тысяч (5,1%), на заочной – более 1,4 миллиона человек (34,9%). В Подмосковье насчитывалось 78,7 тысячи студентов, на очной форме учились более 39 тысяч человек (49,6%), на вечерней – более 5 тысяч человек (6,4%), на заочной – 34,5 тысячи человек (44%).

Самостоятельных образовательных организаций, осуществляющих подготовку кадров по программам среднего профессионального образования, в Российской Федерации в 2020 году насчитывалось 3 273, филиалов – 608. Из них государственных организаций – 2 890 (88,3%), частных – 383 (11,7%). В Московской области при этом действовали 86 организаций.

В 2020 году в России насчитывалось 3,3 миллиона студентов колледжей. На очной форме обучались 2,8 миллиона человек (86,7%), на вечерней – 61,1 тысячи человек (1,8%), на заочной – 383,5 тысячи человек (11,5%). В Подмосковье насчитывалось 110,1 тысячи студентов колледжей, из них на очной форме – 100,3 тысячи человек (91,1%), на вечерней - 3,1 тысячи человек (2,9%), на заочной – 6,6 тысячи человек (6%).