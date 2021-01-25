РИАМО - 25 янв. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин распорядился выделить регионам средства на развитие хлебопекарной промышленности, свыше 220 миллионов рублей направят в Московскую область, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

«В связи с тем, что почти все промышленные предприятия были построены в 30-х годах прошлого века, уровень износа оборудования достигает 70%, а использование производственных мощностей не превышает 50%, что, несомненно, сказывается на уровне цен. Ввиду сложившейся ситуации, поддержка региональных хлебопеков необходима и своевременна», - сказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Сергей Керселян.

Для компенсации затрат на закупку продовольственной пшеницы выделено 116,9 миллиона рублей, для компенсации затрат на реализацию и производство хлеба – 103, 9 миллиона рублей.

Хлебопекарная промышленность Московской области включает в себя 85 предприятий с производственной мощностью в 800 тысяч тонн в год. Предприятия выплатили в бюджет региона более 750 миллионов рублей налогов.

Депутат добавил, что для развития хлебопекарной отрасли необходимо обновить производственные мощности, расширить ассортимент нетрадиционных видов продукции, снизить производственные издержки, повысить качество производимых товаров и расширить рынок сбыта продукции.

«Принимаемые меры как раз направлены на то, чтобы обеспечить стабилизацию цен на хлебобулочные изделия и способствовать модернизации производства. В течение месяца должно быть заключено соглашение между Минсельхозом России и Минсельхозом Московской области, после чего средства будут доведены до региональных предприятий», - отметил Керселян.

Всего регионы России получат 4,7 миллиарда рублей на развитие хлебопекарной промышленности. Из них 2,9 миллиарда — на покрытие затрат по приобретению пшеницы, а еще 1,8 миллиарда — на возмещения хлебопекарным предприятиям страны.