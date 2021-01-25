РИАМО - 25 янв. О нарушениях в работе коллекторов сообщила в ГУФССП России по Московской области жительницы Подмосковья, которой коллекторы звонили на работу в детский сад, им выписали штраф в 100 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области.

«Сын ее коллеги недавно взял кредит, но не смог вовремя вернуть денежные средства организации-кредитору, из-за чего его стали разыскивать коллекторы. После того, как установить взаимодействие с заемщиком не удалось, работники микрофинансовой организации стали взаимодействовать путем телефонных переговоров с матерью должника, звоня ей на рабочий телефон в детский сад, в котором работала женщина. Коллекторы, разговаривая со всеми работниками детского сада, использовали ненормативную лексику и нецензурную брань», - говорится в сообщении.

Работники детского сада, уставшие от постоянного общения с коллекторами, обратились к судебным приставам, осуществляющим контроль за деятельностью юридических лиц, занимающихся взысканием задолженностей.

Во время проверки приставы обнаружили, что коллекторская организация и ранее совершала подобные нарушения. В этот раз нарушение тоже подтвердилось.

Материалы административного дела суд посчитал справедливыми и решил привлечь организацию к административной ответственности в виде штрафа в 100 тысяч рублей.