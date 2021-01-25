РИАМО - 25 янв. В 51 населенный пункт Подмосковья в 2021 году планируют провести газ, его получат более 10 тысяч жителей, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.
Подключение пройдет в рамках губернаторской программы «Развитие газификации в Московской области до 2030 года». Ознакомиться с программой газификации и полным перечнем населенных пунктов можно на интерактивной карте Мособлгаза. Ее цель — стопроцентная газификация.
Генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов добавил, что это важнейшее направление деятельности Мособлгаза. Теперь, чтобы внести населенный пункт в программу в нем должно быть не менее 30 жителей с постоянной регистрацией, по сравнению минимальным населением в 100 человек раньше. В этом году предприятие подключит к газу 51 населенный пункт.
Для включения в программу жителям необходимо обратиться в министерство энергетики Московской области с подтверждением населения выше 30 человек. Предельные затраты на одного жителя не должны превышать 250 тысяч рублей.
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