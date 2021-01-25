РИАМО - 25 янв. В 51 населенный пункт Подмосковья в 2021 году планируют провести газ, его получат более 10 тысяч жителей, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

Подключение пройдет в рамках губернаторской программы «Развитие газификации в Московской области до 2030 года». Ознакомиться с программой газификации и полным перечнем населенных пунктов можно на интерактивной карте Мособлгаза. Ее цель — стопроцентная газификация.

«В прошлом году мы пролонгировали губернаторскую программу газификации до 2030 года, снизили критерий численности зарегистрированных жителей для включения малочисленных населенных пунктов в программу, подписали соглашение с ПАО «Газпром». Благодаря этому мы можем газифицировать более 700 деревень Подмосковья, создать условия для подключения домовладений к газу», - сказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов добавил, что это важнейшее направление деятельности Мособлгаза. Теперь, чтобы внести населенный пункт в программу в нем должно быть не менее 30 жителей с постоянной регистрацией, по сравнению минимальным населением в 100 человек раньше. В этом году предприятие подключит к газу 51 населенный пункт.

Для включения в программу жителям необходимо обратиться в министерство энергетики Московской области с подтверждением населения выше 30 человек. Предельные затраты на одного жителя не должны превышать 250 тысяч рублей.