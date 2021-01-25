РИАМО - 25 янв. Для того, чтобы не допустить скопления воды на улицах столицы, бригады «Мосводостока» работают в усиленном режиме, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

На текущий момент в столице наблюдается активное таяние снега из-за потепления. С 22 по 24 января высота сугробов уменьшилась на 10 сантиметров. Каждый день для проверки и очистки водоприемных колодцев от снега и наледи работает около 160 бригад и порядка 130 единиц техники.

«Наши сотрудники очищают и промывают водоприемные колодцы и решетки для беспрепятственного пропуска талых вод. Бригады оперативно реагируют на обращения жителей в центральную диспетчерскую службу «Мосводостока», в кратчайшее время прибывают на место и устраняют временные скопления воды. Работы в таком режиме продлятся до стабилизации погодных условий», - сказал начальник производственного управления Сергей Кобзарев.

По прогнозам синоптиков, плюсовая температура в Москве сохранится до пятницы, затем начнет снижаться.

При обнаружении скоплений воды стоит обращаться в круглосуточную центральную диспетчерскую службу «Мосводостока» по телефону: 8 (495) 657-87-03.