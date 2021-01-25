РИАМО - 25 янв. При нынешней погоде рыбаки могут смело отправляться за уловом, лед на водоемах достаточно крепкий, сообщил профессиональный рыболов Владимир Солопов.

«Сейчас бояться нечего, до этого стояли сильные морозы, толщина льда на многих водоемах нашей страны, в некоторых местах достигает 1,5 метров, в Московской области – это 35-40 сантиметров, такая толщина льда не успеет растаять даже за неделю», – сказал Солопов в эфире «Радио 1».

Он уточнил, что во время оттепели может подтаять не сам лед, а снег, который на нем лежит. Под снегом образуется вода, а в случае, если снова подморозит, появится ледяная корка. Сейчас же на водоемах можно спокойно передвигаться.

Если оттепель продлится две-три недели, тогда лучше отказаться от зимней рыбалки. Период последнего льда в этом году наступит нескоро. Солопов подчеркнул, что самым «опасным» льдом является тот, что имеет темно-серый цвет.

«На реке Москве особый случай, туда поступает много теплых вод, и в некоторых местах зимой река не замерзает, в частности, нижняя Москва-река, она застывает только в очень сильные морозы», – отметил Солопов.

На сегодня на водоемах региона наступает период глухозимья, когда ухудшается кислородный режим, а рыба становится не очень активной. При этом рыба в Московской области водится практически целый год, кроме периода нереста.