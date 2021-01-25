РИАМО - 25 янв. В Московской области за две недели 2021 года на 6% вырос объем валового производства молока относительно того же периода прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«Общий валовый надой молока в Подмосковье за 2 недели текущего года составляет 24 тысячи тонн. За аналогичный период прошлого года производство молока составляло 23 тысячи тонн. Прирост получается на 6%», - сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

Он добавил, что продуктивность дойных коров в хозяйствах области также увеличилась по сравнению с прошлым годом. Это произошло благодаря поддержке сельхозпроизводителей властями региона, а также связано с расширением животноводческих комплексов, условиями содержания и кормления КРС.

«Лидером по надоям молока на корову среди хозяйств региона с начала года являются Ленинский округ, Луховицы, Зарайск и Озеры», - добавил Воскресенский.