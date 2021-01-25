РИАМО - 25 янв. Таганский районный суд Москвы удовлетворил исковые требования министерства экологии и природопользования Московской области о взыскании суммы ущерба, нанесенного незаконным размещением отходов в Ленинском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ответчиком стала владелица участка в деревне Суханово.

«На землях гражданки зафиксировано незаконное размещение мусора в особо крупных размерах. Специалисты аккредитованной лаборатории на основании маркшейдерских и лабораторных исследований рассчитали сумму ущерба, которая превысила 286 миллионов рублей. Поскольку в добровольном порядке он не возмещен, нам пришлось обратиться в суд, который встал на сторону Минэкологии», - сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Он добавил, что аналогичное нарушение выявили в поселении Молоковское – там сумма ущерба составляет более 34 миллионов рублей.