РИАМО - 25 янв. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева более чем миллиону жителей Подмосковья снизили тарифы за жилищно-коммунальные услуги в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Снижение и сдерживание роста тарифов на уровне инфляции стало возможным благодаря нескольким факторам. Особое внимание уделялось объектам коммунальной инфраструктуры.

«Завершение административной реформы и создание единых крупных ресурсоснабжающих поставщиков совместно с программой модернизации способствовало тому, что в ряде муниципалитетов рост тарифов на отопление, водоснабжение и водоотведение был ниже инфляции, в самых «дорогих» округах удалось заморозить или даже снизить тарифы на эти услуги», - говорится в сообщении.

Еще одним сдерживающим фактором стала заморозка тарифов на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Цены на их вывоз будут неизменными до 1 июля 2021 года благодаря переходу на новую систему обращения с отходами. Собственники загородных домов смогут экономить 20% на вывозе отходов при условии раздельного сбора.

Также помогло сдерживание роста тарифов на электричество на уровне инфляции, они выросли всего на 3%, несмотря на то, что правительство РФ установило индексы по росту тарифа на электроэнергию на уровне 5%. Одноставочный тариф изменился всего на 17 копеек и составил 5 рублей 73 копейки за 1 киловатт. В первом полугодии 2021 года тарифы тоже не изменятся. Дополнительно была сохранена 30% скидка (понижающий коэффициент) для проживающих в сельской местности. В Московской области треть населения относится к этой группе.

В связи с пандемией в 2020 году был временно остановлен сбор взносов на капитальный ремонт, а пересмотр тарифа за газ отложили.

Для тех, у кого оплата за ЖКУ выросла выше установленного индекса, предусмотрена компенсация. Чтобы ее получить, нужно обратиться в министерство социального развития Московской области.

Снижение тарифов коснулось городских округов: Балашиха, Богородский, Воскресенск, Волоколамский, Домодедово, Дмитровский, Егорьевск, Зарайск, Ивантеевка, Истра, Кашира, Коломна, Котельники, Ленинский, Люберцы, Мытищи, Наро-Фоминский, Одинцовский, Орехово-Зуевский, Павловский Посад, Подольск, Пушкинский, Сергиево-Посадский, Серебряные Пруды, Серпухов, Солнечногорск, Ступино, Талдомский, Чехов, Электросталь.

Новые тарифы на услуги ЖКХ в Подмосковье с 1 июля 2020 года>>