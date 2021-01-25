РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 янв. Работы по достройке школы в ЖК «Опалиха О3» и детсада в микрорайоне Путилково планируют начать в подмосковном Красногорске в феврале нынешнего года, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Глава горокруга Эльмира Хаймурзина провела еженедельное совещание с заместителями и руководителями профильных направлений в понедельник. Заместитель главы по вопросам архитектуры и градостроительства Тимур Магомедов сообщил о завершении конкурсных процедур по двум важным объектам – достройке школы на 825 мест в ЖК «Опалиха О3» и строительству детского сада в микрорайоне Путилково.

«Завершаются конкурсные процедуры, в ближайшее время определим подрядчиков, в феврале планируется начать строительно-монтажные работы», - сказал Магомедов.

Кроме того, в 2021 году будут запущены проектно-изыскательские работы по восьми объектам. В этом списке детские сады - на 125 мест в поселке Нахабино, на 280 мест в микрорайоне Путилково, на 180 мест в поселке Архангельское, на 240 мест в поселке Новый, пристройка к Архангельской СОШ на 400 мест, школы 1375 мест в поселке Отрадное и на 825 мест на улице 11 Саперов в поселке Нахабино, школа и детский сад в ЖК «Красногорский».

«По разработке проекта культурно-досугового центра в Путилково сегодня публикуем план-график и запускаем торги. К апрелю будем готовы опубликовать и обсудить с жителями концепцию долгожданного центра», - добавил Магомедов.

По поручению главы округа каждый объект сопровождается вручную на всех этапах в еженедельном режиме.