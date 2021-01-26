Зимний сезон 2020–2021 в Московском регионе выдался по-настоящему снежным и морозным. В такую погоду один из лучших вариантов активного отдыха – катание на беговых лыжах по заснеженному парку. Обозреватель РИАМО составила подборку лучших благоустроенных лыжных трасс Московского региона.

Парк «Сокольники»

сайт Мэра Москвы

Сокольники – традиционная точка притяжения любителей кататься на лыжах. На территории обустроено 14 натуральных лыжных трасс в партерной и лесопарковой частях парка. Их общая протяженность составляет 45 километров. Также доступны трассы на 2-м и 5-м Лучевых просеках с искусственным снегом, который генерируют с помощью специальных пушек с применением «искусственных снежинок». На главной аллее, у кафе «Сирень» и в беговом клубе парка работают пункты проката лыж и сопутствующего инвентаря. Также есть раздевалки и комнаты для хранения личных вещей.

Где: г. Москва, ул. Сокольнический Вал, д. 1, стр. 1

Часы работы: ежедневно с 9:00 до 21:00, прокат инвентаря с 10:00 до 20:00

Стоимость: вход свободный, прокат – 200 рублей в час

Парк «Кузьминки-Люблино»

сайт мэра Москвы

Ждут лыжников и в парке «Кузьминки-Люблино» – местные лыжни несколько раз побеждали в окружном этапе конкурса на лучшую лыжную трассу. Здесь обустроены две трассы протяженностью по два километра каждая. Первая закольцованная трасса начинается в конце главной аллеи, а вторая огибает яблоневый сад. Лыжные колеи регулярно обновляют с помощью специальной техники. Также работают два пункта проката инвентаря: в начале главной аллеи и у детской площадки на главной площади.

Где: г. Москва, ул. Кузьминский парк, д. 1, стр. 2

Часы работы: парк открыт круглосуточно, прокат в четверг и пятницу с 11:00 до 20:00, субботу и воскресенье с 10:00 до 21:00

Стоимость: вход свободный, прокат – 250 рублей в час

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Парк «Фили»

Покататься в любое время суток можно в заповедном парке «Фили», который расположился на правом берегу Москвы-реки. Здесь открыты три трассы – на один, три и пять километров. Начало трасс – недалеко от входа в парк возле главной аллеи. Они подойдут как для опытных спортсменов, так и для новичков. Лыжню регулярно прокладывают снегоходом. В парке работает прокат лыж и сопутствующего инвентаря (пункты – на главной аллее и у городка аттракционов).

Где: г. Москва, ул. Новозаводская, дом 18А

Часы работы: трасса работает круглосуточно

Стоимость: вход свободный, прокат – 300 рублей в час

Спортивный клуб «Ромашково»

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Одна из старейших городских трасс, существующая с 50-х годов прошлого столетия, находится в ведении спортивного клуба «Ромашково». Она располагается сразу за МКАДом в Ромашковском лесу. На огромной территории с прекрасной природой обустроены несколько маршрутов разной сложности – от двух до 17 километров. На спортивной трассе регулярно проводят спортивные соревнования, в которых могут принять участие все желающие.

Работает прокат и кафе, также есть раздевалки и баня. Все сервисы открыты со вторника по воскресенье с 10:00 до 18:00.

Где: Одинцовский г.о., Ромашковский лес, 58-й км МКАД, спортивный клуб «Ромашково»

Часы работы: трасса – круглосуточно, прокат со вторника по воскресенье с 10:00 до 18:00

Стоимость: вход свободный, но принимаются пожертвования на обслуживание трассы

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Стадион «Авангард»

Присоединиться к спортивному сообществу можно также в лыжном клубе «Измайлово», расположенном в Измайловском лесопарке. Здесь на базе стадиона «Авангард» обустроена тренировочная лыжная трасса из двух частей – на склоне холма есть участок серпантина, а также равнинный круг с выходом к стадиону «Авангард». На кругу лыжного стадиона находится освещенная трасса. Общая протяженность лыжни – 7,5 километра, а перепад высот – 40 метров. Трассу готовят снегоходом под коньковый и классический ход.

На территории работает лыжная база с теплыми раздевалками, возможностью подготовки и хранения лыж, туалетом и душем.

Где: г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 33, стадион «Авангард»; Измайловский пр-т, д. 77, к. 2, лыжный клуб «Измайлово»

Часы работы: прокат по будням с 11:00 до 22:00, по выходным с 9:00 до 22:00; лыжная база работает по вторникам и четвергам с 16:15 до 22:00, по субботам с 08:30 до 13:00 и по воскресеньям с 09:00 до 13:00.

Стоимость: вход свободный, прокат – 200 рублей в час

Музей-заповедник «Царицыно»

Прокатиться в живописном месте с видом на дворцовый комплекс можно в музее-заповеднике «Царицыно». В 2021 году для лыжников здесь оборудовали пять лыжных трасс. Три лыжни протяженностью от одного до пяти километров расположены в дворцовой части парка. Старт – у Шипиловских ворот (вход №7). Еще две трассы, на семь и 12 километров, открыты вблизи Нижнего царицынского пруда. На длинной дистанции планируют проводить соревнования.

На территории работает прокат лыж и сопутствующего оборудования.

Где: г. Москва, ул. Дольская, д. 1

Часы работы: парк открыт с 6:00 до 24:00, прокат работает со вторника по пятницу с 11:00 до 17:00, в выходные и праздничные дни – с 10:00 до 17:00

Стоимость: вход свободный, прокат – 200 рублей за первый час в будни, 250 рублей – в выходные, за каждый последующий час – 100 рублей в будни, 150 рублей в выходные; есть скидки для льготных категорий

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Мещерский парк

Идеальное место для новичков и тех, кто только мечтает освоить лыжи, – Мещерский парк. Профессионалы студии PRO TRENER проводят здесь групповые бесплатные тренировки. На территории предусмотрены пять маршрутов: три спортивных и два туристических протяженностью от 1,3 до пяти километров. Трассы достаточно широкие: по бокам можно кататься классическим стилем, а посередине – коньковым. Их обновляют специальным снегоуплотняющим оборудованием.

В парке регулярно проводят соревнования, например, семейные марафоны и ночные гонки. Работает прокат лыж и сопутствующего оборудования.

Где: Одинцовский г.о., Воскресенская улица, вл. 1

Часы работы: парк открыт круглосуточно, прокат работает с 9:00 до 21:00

Стоимость: вход свободный, прокат лыж – 150 рублей на час (полный комплект – 400 рублей), 350 рублей на три часа (полный комплект – 900 рублей)

Олимпийский учебно-спортивный центр «Планерная»

Покататься на беговых лыжах можно и в подмосковных Химках. На базе олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная» обустроены лыжные трассы на пять, 10, 20 и 30 километров. Для начинающих лыжников есть равнинные участки, а для профессионалов – сложные трассы с подъемами и спусками. В спортивном центре регулярно проводят масштабные соревнования и марафоны.

На территории работает прокат, есть теплая раздевалка, туалеты. Здесь также можно остановиться в гостинице.

Где: г.о. Химки, микрорайон Планерная, вл. 1, Олимпийский учебно-спортивный центр «Планерная».

Часы работы: ежедневно с 9:00 до 21:00

Стоимость: вход свободный, прокат 150–300 рублей

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Парк Олимпийской деревни

В парке, построенном к Олимпиаде-80, обустроены три трассы – на один, три и пять километров. Также работает всепогодная закольцованная трасса протяженностью один километр, которую накатывают даже при отсутствии снега. Она начинается недалеко от здания администрации парка. В центральном павильоне парка работает лыжный клуб Voronin Sport. Здесь можно записаться на групповые и индивидуальные тренировки по беговым лыжам как для новичков, так и для спортсменов с опытом.

В этом году прокат оборудования не работает.

Где: г. Москва, Проспект Вернадского, Парк Олимпийской деревни

Часы работы: парк открыт круглосуточно

Стоимость: вход свободный