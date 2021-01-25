РИАМО - 25 янв. Около 19 часов на проезде Дежнева случилась авария с участием трамвая № 17, пострадал пешеход, ему помогают врачи, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«По предварительным данным, пешеход нарушил правила дорожного движения. Подробности произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД», - говорится в сообщении.

Временно задерживается движение трамваев № 17. На маршруте работают автобусы.