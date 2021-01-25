РИАМО - 25 янв. Если коллекторы звонят в неустановленное время, пишут агрессивные СМС, портят имущество или совершают другие противоправные действия, то следует зафиксировать нарушение и обратиться в ФССП, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Московской области.

Зафиксировать нарушение можно с помощью аудиозаписи, скриншота сообщений, фотографий, списка детализации разговоров или иным доступным способом. Желательно указать дату и время.

«Сообщите об указанных фактах в Главное управление ФССП России по Московской области, приложив к своему обращению документы и материалы, содержащие, в том числе, сведения о ваших кредитных обязательствах, наименование коллекторской организации, данные физических лиц, осуществляющих взаимодействие, ваши полные контактные данные для связи», - говорится в сообщении.

Обратиться в ГУ ФССП по Московской области можно письменно или через интернет-приемную на официальном сайте. Контактный телефон: 8(495)-580-59-25.

В случае нарушения порядка взаимодействия между кредитором или коллектором и должником, работники отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности примут все необходимые меры для защиты прав и законных интересов граждан.