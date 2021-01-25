РИАМО - 25 янв. Продолжается строительство школы на 1,1 тысячи мест на Клинской улице в городском округе Клин, ее планируют ввести в эксплуатацию к началу учебного года, сейчас выполняется внутренняя отделка помещений, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«На строительной площадке 70 рабочих и три единицы техники. В настоящее время завершается кирпичная кладка перегородок, устройство лестниц и входных групп. Выполняются фасадные работы, внутренняя отделка помещений, монтаж инженерных сетей», - сказал министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

В здании школы площадью 16,8 тысячи квадратных метров четыре этажа. В ней появятся просторные учебные классы, лаборатории, мастерские, помещения для групп продленного дня, двух спортивный и актовый залы, библиотека с медиатекой, столовая, административные кабинеты и вспомогательные помещения.

Окружающую территорию комплексно благоустроят. Там сделают стадион, беговые дорожки, игровые и спортивные площадки.

Строительство ведется в рамках президентского национального проекта «Современная школа».