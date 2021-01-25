РИАМО - 25 янв. Инспекторы выявили самострой площадью 9 квадратных метров в столичном районе Гольяново, одноэтажное здание демонтировали, говорится в сообщении пресс-службы Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы.

Здание находилось по адресу: улица Бирюсинка, рядом с владением 5, строениями 1-4. Неустановленные лица использовали самострой для технического обслуживания автомобилей.

«Незаконное строение эксплуатировалось как пункт шиномонтажа. На участке недобросовестными предпринимателями велась стихийная коммерческая деятельность. В настоящее время самострой демонтирован», – сказал начальник Госинспекции по недвижимости города Москвы Владислав Овчинский.

Объект стоит на государственном кадастровом и техническом учете. На него не зарегистрированы имущественные права. Разрешения на строительство здания нет. Прав на использование земли под зданием тоже не имеется.