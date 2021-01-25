РИАМО - 25 янв. Спасатели-добровольцы «СпасРезерв» спасли трех щенков, застрявших в трубе диаметром 12 сантиметров в районе Печатники, говорится в сообщении пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Приехав на место происшествия, спасатели обнаружили, что в технической трубе повизгивают щенки. По голосам определили, что их трое.

«Земля была замерзшая, доступа к трубе практически не было, разве что сверху небольшое отверстие, через которое можно было бы попытаться достать их технической веревкой. Мы предприняли несколько безуспешных попыток и принялись придумывать иной способ спасения», - отметил спасатель Денис Левин.

Часть грунта удалось снять с помощью рядом стоящего экскаватора. Отверстие в трубе вырезали бензорезом.

Все щенки были в целости и сохранности, только испуганы. Малышей отдали строителям, которые и обратились за помощью к спасателям. Щенков отогрели и накормили.