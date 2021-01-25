РИАМО - 25 янв. Социальная сеть «Одноклассники» подготовила для своих пользователей активности ко Дню российского студенчества, а также предложила поздравить всех Татьян, говорится в сообщении пресс-службы социальной сети.

«Социальная сеть запустила несколько активностей, которые понравятся как нынешним учащимся университетов и колледжей, так и выпускникам вузов», - говорится в сообщении.

Так, в понедельник в социальной сети проходит фотомарафон #студенческиегоды. В его рамках пользователи могут поделиться воспоминаниями веселых учебных будней, а также рассказывать курьезные истории студенчества.

Также для студентов в «Одноклассниках» подготовили специальный конструктор публикаций «За что вы любите студенческую жизнь?», который позволит в несколько кликов составить яркий пост о самых ярких эмоциях в студенческое время.

Помимо этого, в честь Татьянина дня в разделе «Открытки» пользователи могут выбрать красивое поздравление для Татьян, также есть тематические подарки. Кроме того, в «Одноклассниках» пользователи традиционно активно поздравляют друг друга с праздниками с помощью подарков, открыток, сообщений и звонков.

В 2020 году пользователи отправили 52,8 миллиарда виртуальных подарков, а также 4,5 миллиарда открыток и 1,5 миллиарда стикеров в сообщениях. Пользователи также активно выражали эмоции с помощью стикеров в личных сообщениях и комментариях.

Также с появлением нового сервиса для добавления стикерпаков из наборов, созданных пользователями, ежедневно отправляется свыше 2,5 миллионов стикеров.