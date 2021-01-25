РИАМО - 25 янв. В Богородском округе потушили пожар на площади 100 квадратных метров в нежилом здании, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Ссообщение о возгорании по адресу: улица Бетонная, дом 4, поступило в 14:05.

«15:40 - локализация пожара на площади 100 квадратных метров. 18:29 - ликвидация пожара», - говорится в сообщении.

К ликвидации возгорания привлекались 26 единиц техники и 93 человека, в том числе от МЧС России: 16 единиц техники, 59 человек.

За минувшие сутки в регионе произошел 41 пожар.