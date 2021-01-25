РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 25 янв. В Домодедове 6 февраля пройдут ежегодные соревнования по лыжным гонкам «Домодедовская лыжня 2021», сообщается в группе комитета по культуре, делам молодежи и спорту администрации Домодедова в соцсети «ВКонтакте».

«Проведите время с пользой, покатайтесь на лыжах по лесу, завоюйте медаль и получите подарок от организаторов! В программе: фото и автографсессия с олимпийскими чемпионами. Всем здоровья и ждем на лыжне! Регистрация участников осуществляется предварительно, только в электронном виде по ссылке», - говорится в сообщении.

Соревнования пройдут по адресу: микрорайон Западный, улица Опушка, городская лыжная трасса. Первый старт в 11:00.

Жителей Домодедова просят воздержаться от массовых катаний в лесу в день соревнований с 9:00 до 16:00.