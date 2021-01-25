РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 янв. Свыше 95 тонн противогололедных реагентов нанесли на дороги и тротуары в подмосковном Красногорске за минувшие сутки, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Глава горокруга Эльмира Хаймурзина провела еженедельное совещание с заместителями и руководителями профильных направлений в понедельник. На совещании обсудили зимнюю уборку территории.

«За минувшие сутки на обработку улиц и дорог городского округа Красногорск израсходовано более 95 тысяч тонн противогололедных материалов», - говорится в сообщении.

В зимней уборке задействованы 1318 рабочих и 288 единиц техники.

Для оперативной отработки жалоб действует Telegram-чат: «Будет чисто 2021».