РИАМО - 25 янв. В Московской области задержали сына индивидуального предпринимателя, парень подозревается в совершении кражи в особо крупном размере у отца, сумма похищенного составила 14,66 миллиона рублей, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«24 января в 12:00 по адресу: Московская область, город Мытищи, улица Юбилейная, сотрудниками отдела уголовного розыска ОМВД задержан неработающий сын предпринимателя 1995 года рождения, <...> который изобличен в совершении указанного преступления», – сказал собеседник агентства.

Ранее сотрудники прибыли на место преступление, где установили, что из квартиры по месту жительства индивидуального предпринимателя неизвестный похитил 200 тысяч долларов. Деньги пропали из сейфа путем свободного доступа.

В настоящее время по факту происшествия было возбуждено уголовное дело по пункту «б» части четвертой статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная в особо крупном размере».