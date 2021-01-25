РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 янв. Свыше 500 жалоб от граждан на зимнюю уборку территории отработали в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Глава округа Эльмира Хаймурзина провела еженедельное совещание с заместителями и руководителями профильных направлений в понедельник.

«Качество зимней уборки обсудили на совещании. Больше 500 жалоб отработано за неделю в соцсетях и на портале «Добродел», - говорится в сообщении.

Хаймурзина поручила подготовить пакет штрафных мер по отношению к подрядчикам, к работе которых у жителей больше всего претензий.

«Мы будем детально разбираться с каждым подрядчиком и готовы на жесткие меры вплоть до расторжения контракта в случае систематического нарушения сроков и несоблюдения качества уборки», - подчеркнула глава округа.