РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 25 янв. Спортсмены из подмосковных Котельников заняли призовые места на турнире по боксу памяти мастера спорта Сергея Нейчева, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

На минувших выходных в Дзержинском прошел межрегиональный турнир по боксу, посвященный памяти Мастера спорта России Сергея Нейчева.

«Спортсмены нашего городского округа приняли участие в соревнованиях и показали достойный результат. Первое место занял Вадим Панов», - говорится в сообщении.

Вторые места заняли Аюб Хасанов, Сейран Манукян, Иван Шобей, Данил Лобанов.

«Поздравляем ребят и тренера Сергея Горяева с отличным результатом на данном турнире и желаем дальнейших успехов», - заключается в материале.