РИАМО - 25 янв. Около 30% работ по комплексной очистке Кожуховского пруда в Южном административном округе столицы выполнили работники «Мосводостока», они извлекли порядка 8 тысяч кубометров илового осадка, а всего планируют убрать до 30 тысяч кубометров ила, говорится в сообщении пресс-службы ГУП «Мосводосток».

Кожуховский пруд - это технический водоем, который накапливает поверхностные воды со всей территории Даниловского района и регулирует нагрузку на водосточную сеть в период дождей и паводков.

«Наполнение пруда осуществляется исключительно за счет поверхностных вод, именно поэтому здесь быстро образуется иловый осадок, уменьшающий пропускную способность водоема. Для сохранения основной функции пруда-регулятора и проводится масштабная очистка дна», - говорится в сообщении.

С 2013 года прибрежная зона Кожуховского пруда стала благоустроенной рекреационной территорией с прогулочными дорожками и местами для отдыха местных жителей. Поэтому очистка пруда не только технически необходима для водосточной сети, но и поможет ликвидировать цветение воды и неприятные запахи для привлекательности зоны отдыха.

На пруду установили технологическую дамбу. Она разделяет водоем, чтобы перекачивать воду в его неиспользуемую часть.

Очистку начали в прошлом году, а закончить планируют в конце текущего. Ход работ опережает график, и их не останавливали даже в крещенские морозы.