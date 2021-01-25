РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 янв. В подмосковных Люберцах наградили победителей футбольного турнира на призы главы городского округа Владимира Ружицкого, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Турнир по мини-футболу на снегу среди детских команд прошел накануне на стадионе «Торпедо».

«В десятом, юбилейном, турнире по мини-футболу среди игроков 2009-2010 годов рождения на призы главы городского округа Люберцы «Зима-2021» участвовали семь команд. На заснеженном поле ребята показали свое мастерство в игре и поборолись за звание лучших команд», - говорится в сообщении.

Победителями матча стали ФК «Красково». Второе место заняла КСШОР Люберец, третье - у ФСШ «Звезда», четвертое - у ФК «Урожай».

Команды получили призы от главы округа, кубки и медали от спорткомитета.