РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 янв. Люберецкие спортсмены заняли первое, второе и третье места на первенстве Центрального федерального округа по киокусинкай, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Соревнования состоялись 24 января в Московском центре боевых искусств. В них приняли участие порядка 400 сильнейших спортсменов из Москвы, Московской, Владимирской, Курской и других областей.

«Команда из 10 спортсменов Люберец показала следующие результаты: воспитанник Федерации киокусинкай карате округа Сергей Бурменский завоевал золотую медаль, также его наградили специальным призом турнира - «За лучшую технику». Егор Первушен завоевал серебро. Бронзовую медаль в копилку люберецких каратистов принес Павел Леднев», - говорится в сообщении.