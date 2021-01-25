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РИАМО
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Пелагия Тихонова
25 января на Малой арене Лужников показали российскую разработку из «Сколково» – летающее дрон-такси компании «Ховер», который в будущем может стать реальной альтернативой наземному транспорту. С начала проекта было привлечено 3 миллиона долларов инвестиций. «Это уже не фантазия – Сеул, Париж, Барселона, Лос-Анжелес – все эти города объявили о том, что они участвуют в программах, внедряющих дроны-такси. Мы хотим, чтобы Россия была в лидерах по технологическому развитию», – говорит генеральный директор компании Александр Атаманов.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Летающее такси «Ховер» представляет собой пассажирский дрон, который может поднять в воздух двух людей. Главное условие – чтобы два пассажира не были тяжелее 300 килограмм. Управляет летающим такси искусственный интеллект, который умеет обходить разные препятствия, поэтому создатели говорят, что столкновения в воздухе невозможны. Машина полностью экологичная – без использования топлива. Дрон работает от специальной батареи, которую нужно заряжать. Пока заряда хватает на 30 минут.
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РИАМО
,
Пелагия Тихонова
Новый вид транспорта успешно прошел испытания на специальных площадках – в инновационном центре «Сколково» и в ОАЭ. Дрон-такси зарекомендовал себя как при сильном морозе, так и в экстремально высоких температурах пустыни Дубая. С 25 января новой площадкой для испытаний стала Малая арена «Лужников». Цель испытаний – обеспечить возможность полетов над городом в 2023-2025 годах. В случае успешного завершения проекта компания планирует запустить серийное производство летающего такси уже в конце 2021 года.
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РИАМО
,
Пелагия Тихонова
Создатели нового транспорта планируют внедрение летающего такси как услуги для горожан. «Мы хотим, чтобы летающие машины – дроны-такси – были доступны для каждого. Это не вертолет и не самолет – это доступный для каждого жителя вид транспорта. Дешевле, чем наземный Uber в три раза, потому что за три минуты летающая машина доставит вас туда, куда обычное такси будет ехать 40 минут. Будет продаваться через сервис. Человек через планшет заказывает себе дрон-такси, садится в него, дрон отвозит его туда, куда нужно», – говорит Александр Атаманов.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Приобрести летающее такси можно будет и для личного пользования. Разработчики пока не сообщают цену такого автомобиля, но в качестве услуги цена на аэротакси будет доступной – 0,3 доллара за один километр. Таким образом, новый транспорт существенно разгрузит автомагистрали в мегаполисе.
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РИАМО
,
Пелагия Тихонова
У нового такси нет открытых пропеллеров, способных испугать людей. Пассажиры находятся в защитной капсуле, которая принимает на себя удар в случае аварии. Для экстренных ситуаций предусмотрен спасательный парашют – он может мягко опустить на землю машину с пассажирами.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
Специальные маршевые двигатели позволяют быстро летать – обещанная скорость составит около 200 километров в час. Эти двигатели безопаснее и компактнее обычных пропеллеров. «Мы сделали так, чтобы «Ховер» не смущал людей, привыкших к автомобилям. Мы добились габаритов, как у обычной машины. Это позволяет приземляться на стандартное парковочное место, маневрировать на стоянке и заезжать в гараж. Это дает возможность более быстрой интеграции в реальную городскую инфраструктуру», – говорит генеральный директор стартапа.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
Авторы нового такси считают, что «Ховер» позволит людям селиться в экологичных местах вдали от мегаполисов, так как новый транспорт ускорит передвижение к пригородам. Но значимый прорыв в этой технологии наступит тогда, когда источники энергии будут обладать значимо большим запасом энергии, чем сейчас. Это позволит увеличить расстояние поездки и уменьшить количество промежуточных заправок.
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РИАМО
,
Пелагия Тихонова
Но для того, чтобы воспользоваться летающим транспортом в том виде, о котором говорят его создатели, необходимо время. «Инфраструктура для таких автомобилей должна быть вписана в городскую систему. Это касается и маршрутов пролета – мы не будем жить в городе, где хаотично и беспорядочно проложены воздушные пути. Будут определенные «магистрали». И потребуется регулирование – как на законодательном уровне, так и на технологическом», – говорит Кирилл Каем, вице-президент по инновациям фонда «Сколково».
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
По прогнозам экспертов, первый этап внедрения дронов-такси начнется в 2025 году. Для Москвы планируется произвести 100 единиц такого транспорта. «Мы тоже ориентируемся на эту дату, когда будут безопасные маршруты – над промзонами, реками, каналами, путепроводами. Психологический вопрос тоже важен – люди должны привыкнуть к такому виду транспорта. Технология должна доказать, что она безопасна. Нам потребуется на это время», – говорит генеральный директор компании.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
«Лет 10 необходимо для того, чтобы технология развилась до ежедневного пользования. Необходима перестройка инфраструктуры города. Узкое технологическое место – это батарея, которая работает 30 минут. В конце типового маршрута должна стоять точка зарядки или точка смены батареи, для того, чтобы такси могло вернуться обратно. Постепенно будут изменяться и архитектурная политика, и строительные решения. Это длинный путь, но сегодня сделан большой первый шаг», – говорят создатели проекта.
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