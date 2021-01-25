Создатели нового транспорта планируют внедрение летающего такси как услуги для горожан. «Мы хотим, чтобы летающие машины – дроны-такси – были доступны для каждого. Это не вертолет и не самолет – это доступный для каждого жителя вид транспорта. Дешевле, чем наземный Uber в три раза, потому что за три минуты летающая машина доставит вас туда, куда обычное такси будет ехать 40 минут. Будет продаваться через сервис. Человек через планшет заказывает себе дрон-такси, садится в него, дрон отвозит его туда, куда нужно», – говорит Александр Атаманов.