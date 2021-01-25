РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 янв. Жители Подольска смогут проконсультироваться в Роспотребнадзоре по требованиям к молочной продукции и сроках годности до 5 февраля, сообщается на сайте администрации округа.

«Управление Роспотребнадзора по Московской области в период с 25 января по 5 февраля 2021 года проводит консультирование по вопросам: нормативные требования к молочной продукции; рекомендации по выбору продуктов питания; сроки годности пищевых продуктов; куда писать обращение потребителю в случае обнаружения некачественного, просроченного продукта в магазине; рекомендации по правильному питанию и где можно получить информацию о качестве продукции, находящейся в обороте», - говорится в сообщении.

Консультации можно получить по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8(800)555-49-43, по телефону горячей линии управления: 8(800)-222-13-60; 8(498)684-48-11 или Подольского территориального отдела управления Роспотребнадзора по Московской области: 8(496)764-29-28 с 9:00 до 11:00, а также обратиться по адресу: улица Октябрьский проспект, дом 4.