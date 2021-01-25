РИАМО (МЫТИЩИ) - 25 янв. Метровагонмаш, входящий в состав АО «Трансмашхолдинг», поставит в ГУП «Петербургский метрополитен» два аккумуляторных электровоза с асинхронными тяговыми приводами, сообщается в Instagram-аккаунте администрации горокруга.

Согласно условиям договора, первый электровоз будет передан заказчику до марта, второй – до мая 2022 года. Как ожидается, электровозы будут базироваться в электродепо «Северное» и «Южное». Локомотивы приобретаются в рамках программы обновления парка специального подвижного состава Петербургского метрополитена на 2020-2025 годы.

«Электровоз контактно-аккумуляторный (ЭКА) – это локомотив, работающий на электродвигателях, которые могут заряжаться как от аккумуляторов, так и от контактной сети. Такая техника используется в метро, как правило, в ситуациях, когда в контактной сети отсутствует напряжение и использование обычного подвижного состава оказывается невозможным», - говорится в сообщении.

Аккумуляторный электровоз может эксплуатироваться как самостоятельная подвижная единица для выполнения маневровых работ на парковых путях, а также в составе хозяйственного поезда для транспортирования вагонов и перевозки хозяйственных грузов по линиям метрополитена.

«Конструкция подвижного состава базируется на кузове вагона метро 81-714. В цельнометаллическом кузове сварной конструкции будут предусмотрены две кабины управления составом с размещенными внутри них шкафами для аппаратуры. Каждая кабина машиниста способна вмещать до 4-х работников, включая локомотивную бригаду. На месте пассажирского салона располагается аккумуляторное отделение с двустворчатым металлическим шкафом», - отмечается в сообщении.

В электровозах установят системы видеонаблюдения, состоящие из восемь видеокамер: по две на каждую кабину управления (видеокамеры машиниста), две видеокамеры пути (для регистрации событий, происходящих во время движения состава), две – в аккумуляторном отделении.

«Подвижной состав оборудуют тележками с усиленной рамой. На каждую тележку установят по два асинхронных тяговых электродвигателя. Номинальная емкость тяговых аккумуляторных батарей – не менее 1000 ампер-час. Конструкционная скорость электровоза составит 90 километров в час, срок службы локомотива – 50 лет», - добавляется в сообщении.