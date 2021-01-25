РИАМО - 25 янв. Нежилое помещение площадью 81 квадратный метр в Красносельском районе Москвы выставили на торги в аукционе, начальная цена лота составляет 11,8 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы департамента города Москвы по конкурентной политике​.

Здание находится в пешей доступности от станции метро «Красносельская по адресу: Краснопрудная улица, дом 22А. Это кирпичное жилое здание 1930 года постройки.

«Объект имеет свободное функциональное назначение и будет продан через публичное предложение, а значит, у инвесторов будет возможность приобрести недвижимость до 50% дешевле начальной цены – сейчас она составляет 146,4 тысячи рублей за квадратный метр. В 2020 году в ЦАО через публичное предложение было реализовано 30 помещений общей площадью 7,9 тысячи квадратных метров, а конкуренция составила более 8 человек на лот», – сказал руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

Приобрести помещение может любое физическое, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. В торгах не могут участвовать государственные и муниципальные унитарных предприятия и учреждения, в уставном капитале которых доля Российской Федерации превышает 25%.

«На городских торгах инвесторам регулярно предлагаются нежилые помещения, расположенные в выгодных локациях, в том числе в центре Москвы, в пределах Садового и Третьего транспортного кольца. Так, в 2020 году по итогам торгов было заключено 85 договоров купли-продажи объектов нежилого фонда в ЦАО общей площадью 13,2 тысячи квадратных метров и суммарной стоимостью 1,15 млрд рублей», – сказал министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Изучить эти объекты онлайн можно на Инвестиционном портале города Москвы в разделе «Продажа для бизнеса», в том числе осмотреть с помощью функции «360». Торги пройдут 11 февраля 2021 года. Заявки принимаются до 3 февраля.