РИАМО (МЫТИЩИ) - 25 янв. На железнодорожной станции Мытищи погибли в январе два человека, они переходили пути в неположенном месте, сообщается в Instagram-аккаунте администрации горокруга.

На станции Мытищи прошел очередной профилактический рейд. По словам заместителя начальника 1-го межмуниципального управления административно-пассажирской инспекции Московской области Олега Филимонов, такие проверки проводятся по каждому случаю смертельного травмирования.

«За первый месяц года под колесами электрички уже погибли два человека, которые решили сэкономить несколько минут и перейти железную дорогу по «народной» тропе, а в итоге поплатились жизнью. Трагедии произошли на станции Мытищи 13 и 20 января», - говорится в сообщении.

Сотрудники линейного отдела полиции и административно-пассажирской инспекции ловили нарушителей, пересекающий железнодорожные пути в неположенном месте. Старший инспектор по делам несовершеннолетних линейного отдела полиции на станции Мытищи, майор полиции Ксения Морозова отметила, что основная причина смертельных случаев – переход путей там, где это запрещено.

«Так называемые «народные тропы», создаваемые жителями, просто непобедимы. Сколько бы ни проводилось рейдовых мероприятий, нарушения прекращаются только в тот момент, когда полиция дежурит в опасном месте», – сказала Морозова.

ЛОП Мытищ регулярно проводит обследования «народных троп», выявляет повреждения в заборах и старается их устранить.

«Но этим меры – на один-два дня. После рейда нарушения продолжаются, причем переходят пути в неположенном месте люди любого возраста – от мала до велика: больше всего в час-пик, либо рано утром, когда все спешат на работу, либо поздно вечером, когда люди торопятся домой», - отмечается в материале.

Штраф в 100 рублей никого не пугает. Только на несовершеннолетних можно повлиять, поставив их на профилактический учет.

«Хотелось бы, чтобы жители были предельно внимательны, находясь на станциях, платформах и железнодорожных путях, поскольку эти места – зона повышенной опасности. Надеемся, что люди, получив информацию о смертельных случая, пересмотрят свое поведение на железной дороге», – отметил Филимонов.