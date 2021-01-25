РИАМО - 25 янв. Врачи столичной больницы Вересаева удалили у пациента опухоль в надпочечнике размером 12 на 13 на 12 сантиметров, больной поступил в тяжелом состоянии, сейчас он выписан, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения Москвы.

В 2016 году у 44-летнего мужчины выявили образование в надпочечнике размером 4 на 3 на 2,5 сантиметра, он жил обычной жизнью и не контролировал болезнь. За четыре года опухоль выросла в три раза и стала весить полтора килограмма при весе самого надпочечника всего 5-6 граммов. Огромная киста правого надпочечника вызвала деформацию, смещение и нарушение работы почки, сдавила нижнюю полую вену и грозила тромбозом важному для нижних конечностей сосуду. Состояние угрожало жизни пациента.

«После дообследования на консилиуме было решено выполнить адреналэктомию – удаление надпочечника лапароскопически. Удаление надпочечника — серьезное решение, поскольку основной функцией этих органов является синтез важных для организма гормонов: адреналина, норадреналина, глюкокортикостероидов, дизоксикортикостерона, альдостерона, андрогена. Поэтому заключение делали несколько специалистов, включая онколога и эндокринолога», - сказал заместитель главного врача больницы Вересаева по хирургии, кандидат медицинских наук Алексей Бобылев.

Лапароскопическая операция прошла успешно под контролем главного врача, профессора Игоря Парфенова. Почка вернулась в свое естественное положение. Жизненные функции организма были восстановлены, дальнейшее развитие тромбоза и синдрома нижней полой вены исключено. Пациент был выписан в удовлетворительном состоянии.

Городская клиническая больница им. В.В. Вересаева – многопрофильная клиника, где оказывают специализированную медицинскую помощь в круглосуточном режиме.