РИАМО - 25 янв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил студентов и их преподавателей с Днем российского студенчества и отметил, что в Московском регионе для молодых профессионалов открыты многие дороги.

Губернатор добавил, что в Подмосковье почти 100 тысяч студентов.

«В 18-20 лет многие хотят изменить мир, и все хотят добиться успехов. Я хочу вам пожелать сохранить это состояние души на всю жизнь. Дерзайте, мечтайте, стройте планы, совершайте открытия!» - написал Воробьев в своем Instagram-аккаунте.

Губернатор также отметил, что студенческие годы пролетают быстро, но именно в этот период времени люди успевают многое — повзрослеть, получить профессию, завести друзей.

Воробьев подчеркнул, что в России, особенно в Московском регионе, для молодых профессионалов открыты многие дороги.

Глава региона поздравил студентов, их преподавателей и наставников, пожелал им удачной сессии, а также успехов во всех начинаниях.

День российского студенчества — памятная дата, связанная с учреждением Московского университета в 1755 году. Праздник отмечается 25 января. Также в этот день почитают раннехристианскую мученицу Татиану Римскую, поэтому другое название праздника – Татьянин день.