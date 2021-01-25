РИАМО - 25 янв. В Москве согласовали строительство школы на 550 учащихся, учреждение образования возведут на Рязанском проспекте, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Несмотря на простую прямоугольную форму, здание будет иметь интересный архитектурный облик за счет фасадов с различной фактурой. В качестве материала решено использовать художественную штукатурку белого цвета», - сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Он добавил, что за счет большого количества окон в здании будет много солнечного света. Образ получился лаконичным и современным.

Здание будет иметь 4 этажа. Его общая площадь составит около 3 тысяч квадратных метров. Проектом предусмотрены все необходимые специализированные помещения для комфортного обучения и времяпрепровождения школьников.

На прилегающей территории сделают зону отдыха, высадят кустарники, цветы и создадут большое пространство для занятий спортом.